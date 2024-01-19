Білий дім розповів, про які загрози від несхвалення допомоги Україні Байден попередив конгресменів

У Білому домі переговори з Конгресом щодо допомоги Україні назвали «продуктивними» і такими, що рухаються «в правильному напрямку».

«Це була активна дискусія (зустріч президента Джо Байдена з представниками Конгресу 17 січня – ред. ), де кожен мав можливість зробити свій внесок. Президент був дуже чітко налаштований щодо ставок для України в цей момент, нагальності цього фінансування. Думаю, що Джейк Салліван і директорка Нацрозвідки США Евріл Гейнс дуже чітко і детально виклали деякі конкретні приклади того, якими будуть ставки для України, якщо ми не зможемо змусити Конгрес подолати цей момент, коли Конгрес перешкоджає надходженню допомоги в Україну, дуже і дуже скоро», – заявила під час брифінгу перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

За її словами, під час цієї зустрічі лідерів Конгресу попередили про можливі загрози не лише для України, а й для США та союзників у разі несхвалення додаткової допомоги Києву.



«І одна з найважливіших речей, яку підкреслив президент, стосувалася не лише нашої стурбованості щодо України, але й щодо того, що ми бачили в минулому від неконтрольованої брутальної агресії диктаторів. Вивчаючи уроки історії, ми знаємо, що вони не зупиняються, коли їх залишають напризволяще і не контролюють. І тому президент передав відчуття нагальності щодо того, що це означатиме для наших партнерів по НАТО в регіоні, якщо ми не надамо Україні допомогу, якої вони потребують», – заявила Далтон.

Вона натякнула, що США доведеться допомагати союзникам по НАТО зі застосуванням американських військових.

«Звичайно, ми не хочемо, щоб наші власні війська опинились в ситуації, коли, можливо, доведеться залучати їх на поле бою», – сказала речниця.

Президент CША Джо Байден 17 січня зустрівся з керівництвом Конгресу, представниками деяких комітетів Палати представників, щоб обговорити нагальну потребу продовжувати підтримувати Україну.

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

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27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив минулого тижня, що військова допомога Вашингтона Україні вичерпалася.