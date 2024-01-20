Війна має завершитися перемовинами і відмовою Росії від ядерної зброї – Міноборони

Війна між Україною та Росією «має завершитись перемовинами та відмовою країни-терориста від ядерної зброї», зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю Tagesspiegel.

Як пояснив Гаврилюк, «всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не має стати винятком».

Він додав, що «під час підписання будь-якого документа Росія повинна відмовитись від ядерної зброї». За словами Гаврилюка, «війна завершиться повернення усіх територій України, втім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога».

«Будуть підписані угоди – з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава – загроза миру», – пояснив заступник міністра оборони.

Водночас видання CNN, посилаючись на джерела, обізнані з даними розвідок США та інших країн Заходу пише, що війна в Україні триватиме ще від двох до пʼяти років.

Financial Times із посиланням на українських чиновників 19 січня писала, що російські війська, ймовірно, планують провести широкомасштабний наступ улітку 2024 року. У Києві вважають, що Росія спробує захопити території чотирьох регіонів України, про так звану анексію яких Москва оголосила у вересні 2022 року, ідеться про Донецьку Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Один із західних чиновників у розмові з FT зазначив, що «перспективи оперативного прориву будь-якої зі сторін у 2024 році» невеликі.