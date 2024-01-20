За добу відбулось понад 100 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Українські військові відбили 25 атак сил РФ на Лиманському напрямку, а також «продовжували заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку», йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 20 січня.

Відомо, що протягом минулої доби відбулось 103 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак російських військових біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

«На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас на Мар’їнському напрямку, українські військові «продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак».

«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника», – підсумували у Генштабі ЗСУ.