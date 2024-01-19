Журналісти підтвердили загибель понад 42 тисяч російських військових з лютого 2022 року

Станом на 19 січня точно встановлені імена 42 284 російських військових, які загинули на війні в Україні. Втрати підрахували «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі спільно з командою волонтерів. З моменту попереднього зведення 29 грудня до списку додано понад 1600 осіб.

Журналістам відомо про загибель 7810 колишніх увʼязнених, завербованих на війну з колоній, 5089 загиблих були мобілізованими.

До 19 січня підтвердилася загибель понад трьох тисяч офіцерів російської армії та інших силових структур. 349 із них – у званні від підполковника та вище.

Дослідники ведуть підрахунок за відкритими джерелами – повідомленнями місцевих адміністрацій, засобів інформації та родичів загиблих, а також за даними з цвинтарів. У публікації наголошується, що отримане таким чином число не відображає реального рівня втрат.

Москва та Київ не розкривають втрати у війні в Україні, розповідаючи лише про втрати противника. Сторони військових конфліктів схильні перебільшувати свої успіхи та применшувати невдачі, дослідження Бі-Бі-Сі та «Медіазони» – одна з найважливіших незалежних оцінок кількості загиблих.