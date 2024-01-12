На війні проти України загинули щонайменше 53 російські контрактники віком 18-19 років – ЗМІ

Після того як навесні 2023 року Держдума Росії дозволила Міноборони РФ укладати контракти з 18 років, після закінчення школи, на війні проти України загинули щонайменше 53 російські контрактники віком 18-19 років, з’ясували журналісти російської служби «Бі-Бі-Сі» і «Медіазони».

Серед контрактників, які загинули в період із квітня 2023 року до січня 2024 року, 48 осіб 2004 року народження, а ще п’ятеро 2005 року народження, уточнили розслідувачі.

Крім випускників російських шкіл, які після квітня 2023 року уклали контракт з Міноборони РФ, на війні в Україні з перших днів гинуть 18-річні солдати-строковики, стверджують розслідувачі. Загалом журналістам вдалося встановити імена 84 строковиків, які загинули на фронті, причому 14 із них – моряки із затопленого у квітні 2022 року крейсера «Москва».

Журналісти за відкритими даними встановили, що з початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну і станом на 12 січня 2024 року на фронті загинули щонайменше 41 731 російських військових, з них 7 717 – ув’язнені і 5 005 – мобілізовані. Водночас журналісти визнають, що їхні дані, які базуються на відкритих джерела, – неповні, а реальне число російських втрат може бути щонайменше удвічі вищим.

За кількістю підтверджених журналістами втрат серед регіонів Росії лідирують Краснодарський край (1620 загиблих), Свердловська область (1441 загиблих), Башкортостан (1332 загиблих) і Челябінська область (1184 загиблих). Відомо також про 449 загиблих із Москви і 470 – із Санкт-Петербурга.

У квітні 2023 року Держдума Росії ухвалила поправку, що дозволяє 18-річним випускникам шкіл підписувати договір про контрактну службу в армії. До цього закон передбачав, що службу за контрактом можна пройти після закінчення вишу чи технікуму або після служби по призову протягом трьох місяців.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.