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Британська розвідка: «Росія мовчазно визнала ліквідацію Україною літака А-50»

Росія запустила новий літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50 замість збитого, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії
Росія запустила новий літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50 замість збитого, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії

Росія запустила новий літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50 замість збитого, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Однак, розвідники кажуть, що «новий літак перебуває значно далі від лінії фронту, що підтверджує успіх України».

Як зазначається у зведенні, раніше повідомлялося, що 14 січня російський літак А-50 «майже напевно» вибухнув і згодом упав у Азовське море. A-50 є «ключовим інструментом» для російських операцій над Україною, «забезпечуючи попереднє попередження про загрози з повітря, а також функції управління та контролю», наголошують у Міністерстві оборони.

За даними британської розвідки, 17 січня російські Військово-повітряні сили, зважаючи на все, «почали експлуатувати ще один А-50, але цього разу над суходолом на території Росії в районі Краснодарського краю, далі на схід від України».

«Ця діяльність свідчить про зниження схильності до ризику щодо літаків і спробу зберегти A-50, що залишився, із втратою його загальної ефективності над Україною», – йдеться в повідомленні

Попри відсутність офіційної позиції Росії щодо втрати А-50, ця діяльність, ймовірно, «демонструє мовчазне визнання Росією успішної операції, проведеної українцями проти дорогого повітряного об’єкта», зазначають у Міноборони Британії. Якщо втрата А-50 «відбулася випадково, навряд чи знадобилося б таке рішення».

ЗСУ збили російський надсучасний літак-розвідник А-50 ракетою ЗРК Patriot? (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

ЗСУ збили російський надсучасний літак-розвідник А-50 ракетою ЗРК Patriot? (фотогалерея)

14 січня Збройні сили України заявили, що збили російський літак-розвідник А-50. Знищення цього літака стало серйозним ударом по військових зусиллях Росії. .

15 січня українські медіа з посиланням на свої джерела повідомляли, що ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом підтвердив, що військові Повітряних сил ЗСУ знищили російські літаки А-50 та Іл-22.

У Міноборони РФ ці дані не коментували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про збиття ЗСУ російських літаків.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 331 літак. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.

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