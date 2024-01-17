Розвідка Британії оцінила наслідки збиття ЗСУ російського літака А-50

Після ураження ЗСУ російського літака А-50, ймовірно, буде змушена переглянути операційні зони своїх літаків, заявляє міністерство оборони Великої Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

Зазначається, що ураження розвідувального літака А-50 має важливе значення для України, ймовірно, тепер Росія буде змушена переглянути повітряне спостереження над районом бойових дій.

За даними британської розвідки, Військово-повітряні сили Росії мають ще вісім літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки, але збільшення навантаження на інші літаки у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежить довгострокову стійкість місії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті звернули увагу на повідомлення про те, що операції російської тактичної авіації скорочуються поблизу Азовського моря, і можливості російської авіації можуть бути погіршені після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали серйозних пошкоджень російському десантному літаку Іл-22 вночі 14 січня.

15 січня українські медіа з посиланням на свої джерела повідомляли, що ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом підтвердив, що військові Повітряних сил ЗСУ знищили російські літаки А-50 та Іл-22.

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У Міноборони РФ ці дані не коментували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про збиття ЗСУ російських літаків.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 331 літак. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.