Захід має готуватися до «всеосяжної війни» з Росією – представник НАТО

Голова Військового комітету Альянсу, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.



«Ми маємо усвідомити, що не факт, що ми живемо в мирі. І тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль», – сказав Бауер.

Високопосадовець НАТО також додав, що «не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років».

Раніше високопосадовець військового комітету НАТО заявив, що Альянс потребує «трансформації ведення війни» і закликав готуватися до епохи, в якій все може статися в будь-який час, в якій ми повинні очікувати несподіваного», зокрема війни.

Днями прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Чиновниця в інтерв’ю виданню The Times посилалася на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляв, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від загрози з боку НАТО, а для того, щоб послабити і остаточно знищити НАТО – ціль, яку він досі переслідує. «Кремль і пов’язані з Кремлем суб’єкти нещодавно сприяли інформаційним операціям і застосовували тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО, і тепер, можливо, створюють інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти країн НАТО і їхніх сусідів», – йдеться у звіті.