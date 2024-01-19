Ігнат розповів, де найчастіше використовують «гібридні» системи ППО

«Гібридні» системи протиповітряної оборони не є далекобійними, саме тому їх використовують для «прикриття» інфраструктури та військових об’єктів, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що практика поєднання радянського та західного озброєння вже раніше використовувалася в Україні, зокрема, у авіації. Йдеться про використання ракет західного виробництва та радянських літаків, які має Україна, каже Ігнат.

«Ці системи, про які ми зараз говоримо, вони не є такими далекобійними. Можуть працювати десь до 15 кілометрів. Тому розраховувати на те, що ми можемо збивати на далеких відстанях, не доводиться. Але прикривати ними локально об'єкти інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше – чому б ні», – сказав речник.

Ігнат додав, що в Україні також модернізують ПЗРК для мобільних вогневих груп. За його словами, «йдеться про оснащення переносних зенітних комплексів тепловізійним обладнанням, щоб збільшити показник збиття».

Раніше, 23 грудня, міністр Мінстратегпром Олександр Камишін під час брифінгу за підсумками року розповів, що український воєнно-промисловий комплекс переобладнав радянську техніку спільно із західними партнерами, і такі установки вже працюють за призначенням.

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення протиповітряної оборони України на тлі повідомлень про збиття п’яти російських винищувачів протягом трьох днів.