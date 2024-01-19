За добу сили РФ атакували 20 населених пунктів Харківщини: загинула жінка, є поранені – влада

За минулу добу, 18 січня, російські військові вдарили з артилерії і мінометів по 20 населених пунктах Харківської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у фейсбуці.

За його словами, внаслідок російських обстрілів є загибла і поранені серед місцевого населення.

«Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району», – написав Синєгубов.

Відомо також, що російська армія вдарила з авіації в районі Вовчанська й Миколаївки Чугуївського району, Голубівки, Іванівки, Кислівки й Табаївки Куп’янського району.

Синєгубов зазначив, що близько 08:30 четверга, 18 січня, сили РФ завдали удару із самохідних артилерійських установок «Піон» по місту Куп’янськ, пошкодивши там багатоповерховий будинок. Унаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка, двоє чоловіків віком 56 й 62 роки отримали поранення. Постраждалих госпіталізували, їхній стан – середній, уточнив голова ОВА.

«Близько 16:30 у селищі Донець Ізюмського району 53-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Потерпілий загинув», – зазначив він.

Крім того, унаслідок бойових дій минулої доби без електропостачання залишилися 72 споживачі в селі Веселе Харківського району.

«Загалом у регіоні на цей час знеструмлені 15 896 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання», – зазначив голова ОВА.

Роботи з очищення області від вибухонебезпечних предметів також тривають. За даними Синєгубова, протягом доби зведені групи вибухотехніків розмінували 10,4 гектара території регіону та знищили 189 ВНП.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.