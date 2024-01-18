Влада: війська РФ завдали удару по Куп’янську – загинула людина, є поранені

Російські війська завдали удару по Куп’янську – загинула людина, ще двоє поранені, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його даними, армія РФ влучила у багатоквартирний житловий будинок – загинула 57-річна жінка, зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки.

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Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.