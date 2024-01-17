Синєгубов: цивільна загинула через російські удари по Чугуєву

Російські війська завдали двох ударів по Чугуєву на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов увечері 17 січня.

«На жаль, унаслідок ворожого удару по Чугуєву загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні», – повідомив він.

Синєгубов додав, що ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

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Перед цим голова області повідомив, що, за попередніми даними, удари пошкодили заклад освіти у місті.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.