Міненерго: у Харкові через ракетний удар РФ низка споживачів залишилася без світла і газу

У Харкові внаслідок російського ракетного удару знеструмлені 43 побутових і вісім юридичних споживачів, без газу 170 абонентів, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.



Відновлювальні роботи розпочнуться, коли енергетики отримають дозвіл від ДСНС, зауважують в міністерстві.



У Міненерго також додають, що енергетики заживили більшість абонентів, які були знеструмлені через негоду. Водночас залишаються без напруги 10 населених пунктів у Кіровоградській області, загалом – 1,1 тисячі споживачів, а через російський удар, який стався минулої доби, в області залишається знеструмленим 71 споживач.

Близько 9:00 у ДСНС повідомляли, що ліквідація наслідків російського удару в Харкові триває.

За даними влади і військових, ввечері 16 січня російські війська завдали удару по Харкову двома ракетами С-300, які випустили з Бєлгородської області РФ. Внаслідок цієї атаки РФ, за останніми даними, поранені 17 людей, 14 з яких перебувають у лікарні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.