Обстріл Харкова: поліція повідомила про одного загиблого, а потім прибрала ці дані

Новина виправлена. У поліції повідомляли про одного загиблого чоловіка внаслідок удару по Харкову, але потім прибрали ці дані. Станом на 10:00 йдеться про 17 поранених.

У Харкові внаслідок вечірнього російського удару, за останніми даними, поранені 17 людей, 14 з яких перебувають у лікарні.

«Внаслідок ворожої атаки 17 людей постраждали. Всі – цивільні! Варвари воюють з дітьми, жінками, людьми похилого віку… Зруйновано і пошкоджено 19 будинків, в тому числі лікарня. Потрощено 14 автівок. На місце події оперативно прибули профільні служби. Полк поліції особливого призначення допомагав евакуювати людей з палаючих і розбитих будівель. Загалом було евакуйовано 30 осіб», – йдеться в повідомленні поліції області.

За даними влади і військових, ввечері 16 січня російські війська завдали удару по Харкову двома ракетами С-300, які випустили з Бєлгородської області РФ.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Як повідомляє місцева влада, Харів практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.