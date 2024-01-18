«Солдати, офіцери, робітники комендатур»: хто і які злочини вчиняє проти цивільних українців в окупації?

Які злочини вчиняють російські військові проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях України? Чи можливо ідентифікувати конкретних людей, які скоїли кримінальні правопорушення? Як притягнути до відповідальності російських військових? Скільки підозр та вироків уже ухвалено? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові вчиняють проти цивільного населення окупованої частини Херсонської області дії, які порушують міжнародне гуманітарне право, а також мають ознаки воєнних злочинів. Про це заявляють в Центрі національного спротиву.

Про скоєння воєнних злочинів кажуть й у населених пунктах тимчасово окупованої частини Запорізької області. За інформацією Центру національного спротиву, там відбулась серія пограбувань цивільного населення, в ході яких російські військові погрожували людям зброєю та фізичною розправою.

Українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що окупанти позбавляють місцеве населення легкових авто, мотоциклів та іншої техніки, та цінного майна, а також грошей.

Інформація про скоєння воєнних злочинів та знущання з цивільного українського населення на тимчасово окупованих територіях почала з'являтися з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські військові вбивають, калічать і катують мирних громадян, неодноразово заявляв уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Розстріляли у власному будинку»

Головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська повідомила «Новинам Приазовʼя», що зараз по Херсонській області розслідується понад 21 тисяча кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Переважна кількість з них пов'язана з нападами на цивільні об'єкти. Також розслідують вбивства, незаконне позбавлення волі та катування цивільних осіб, зазначила Весіловська.

«За результатами розслідувань, вже повідомлено про підозру 66 особам. Це абсолютно різні ланки військовослужбовців та представників окупаційної влади. І серед них є представники вищого офіцерського складу армії РФ, які шляхом віддання наказів вчиняли злочини проти цивільного населення. Так, нещодавно за результатами проведеної роботи, було ідентифіковано та повідомлено про підозру двом військовим РФ, які розстріляли цивільного чоловіка на тимчасово окупованій території – у селі Нова Збур’ївка. Це сталося у травні 2023 року. Тоді двоє озброєних військових РФ у стані алкогольного сп'яніння проникли на територію домоволодіння жителя села і почали його на подвір'ї жорстоко бити. Пізніше, коли чоловік намагався сховатися у власному будинку, вони зайшли та розстріляли його з автоматичної зброї», – каже працівниця прокуратури.

Про вироки та покарання

Проводити досудові розслідування та притягати осіб до відповідальності у більшості випадків вдається завдяки інституту заочного судочинства, каже Весіловська. За вчинення кримінальних злочинів на тимчасово окупованих територіях російським військовим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, в залежності від суспільно небезпечних дій, які були вчинені, зазначає спеціалістка прокуратури.



«Завдяки інституту заочного судочинства, ми притягуємо до відповідальності таких осіб. Строку давності ці вироки не мають. Тобто їх відповідальність настає з моменту вже набрання вироку законної сили після суду, відповідно, їхнього фактичного затримання та відбуття покарання», – каже Весіловська.

Станом на зараз до суду спрямовані обвинувальні акти проти 56 осіб. По території Херсонської області вже винесли 4 вироки російським військовим. З них три людини засуджені заочно й один військовий очно, додала вона.

«Це був військовополонений, так званий представник «народної міліції» «ДНР». Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Він був старшим стрільцем», – повідомили в прокуратурі.



Затримувати російських військових, які вчинили злочини на території України, найчастіше вдається саме під час взяття їх у полон, додають у відомстві.

«Велика палітра воєнних злочинів»

У Запорізькій області вже задокументовано і розслідується майже 9 тисяч проваджень, які порушують закони та звичаї війни, розповів «Новинам Приазовʼя» начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Запорізької обласної прокуратури Микита Ковалевський.

Це і вбивство, і викрадення, і позбавлення волі, катування, жорстоке поводження

«Якщо брати й розбирати по кейсах, то це дуже велика палітра воєнних злочинів. Це і вбивство цивільного населення, і застосування заборонених засобів ведення війни, і викрадення, позбавлення волі цивільного населення, катування, жорстоке поводження. Наприклад, якщо казати про жертви війни, то на теперішній час ми маємо дуже невтішні цифри. Внаслідок порушення представниками Збройних сил РФ законів та звичаїв війни на теперішній час ми маємо цифру 554 – загиблі особи, з яких 184 – жіночої статі, а також 27 дітей. Поранення отримали майже півтори тисячі осіб, з них – 98 дітей», – зазначив представник прокуратури.



За словами Ковалевського, задокументовані факти злочинів, які вчинені особами з офіцерського складу, звичайними солдатами та працівниками комендатур. У більшості – це кадрові військовослужбовці РФ, додав він.

«Приховують особистість»

Ковалевський зазначає, що російські військові, які скоюють злочини щодо цивільного українського населення, намагаються приховати свою особистість. Це значно ускладнює процес їхньої ідентифікації.

«Бувають кейси, де дуже складно ідентифікувати особу, використовуються певні засоби особистого захисту, це і формений одяг, і відсутність якихось ознак на шевронах, носіння балаклави тощо. Ми маємо дуже багато випадків, в яких ми певними зусиллями намагаємось відтворити ті події, які мали місце, ті злочини, які вчинялися на окупованій території Запорізької області, але це складно через те, що складно ідентифікувати тих чи інших осіб», – сказав він.

Як примушують підтримувати РФ в окупації?

Неодноразово представники влади повідомляли про злочини російських військових проти цивільного населення в окупованому Енергодарі Запорізької області. За даними міського голови Дмитра Орлова, знущання з мирних жителів у місті продовжуються. Зараз, каже, відомо про 10 містян, які перебувають у катівнях окупантів.

Багато тих, хто вже вийшов з цих катівень, перебувають без документів в місті, й тому не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх

«Інкримінують нашим мешканцям якісь «терористичні дії». Це звичайні цивільні люди, які працювали або в бюджетній сфері, або в енергетичній галузі. Проте окупанти знущаються, катують і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію, а люди категорично проти цієї позиції. І тому відбуваються такі жахливі речі. Не нехтують і електричним струмом при катуванні, не нехтують і фізичним, і психологічним тиском. Багато тих, хто вже вийшов з цих катівень, перебувають без документів в місті, й тому не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх. Є люди, в яких кінцівки прострелені, і мають багато таких захворювань, які, на жаль, неможливо на окупованій території вилікувати та підтримувати нормальний стан життєзабезпечення, бо окупанти мають певні обмеження з обслуговування цивільного населення», – розповів Орлов.

Російські військові можуть вигадати будь-який привід для затримання мирних жителів міста та подальших обшуків їхнього житла, стверджує Орлов. За його словами, якщо в помешканнях енергодарців окупанти не знаходять української символіки, вони можуть підкинути гранату або зброю, – це стає приводом для затримання та утримання в катівні тієї чи іншої особи.

«Жорстка фільтрація»

Станом на зараз в Енергодарі досі перебуває 10 тисяч осіб з 50 тисяч, які проживали до широкомасштабного вторгнення РФ, каже мер.

«Є певні міграційні, демографічні явища. Тобто переміщаються окупанти, цивільні, скажімо так, росіяни. Навіть з віддалених їхніх регіонів переміщаються до Енергодару, бо неможливо 10 тисячами забезпечити життєдіяльність 50-тисячного міста в плані комунального обслуговування», – зауважив він.

За даними Орлова, жителі, які лишилися – це здебільшого пенсіонери, частина з них – працівники атомної станції. Вони залишаються там, попри тиск окупаційних сил. Виїзд містян, каже, ускладнений фільтраційними заходами.

Декого утримують на фільтраційних пунктах до десяти днів

«Піший перехід займає десь 3-4 дні. Якщо це переїзд на автівках, то це тільки через країни Європи або через Туреччину, Грузію – дорога займає тиждень. Звичайно, всі, хто приїжджає, долаючи ці складнощі, розказують, що декого утримують на фільтраційних пунктах до десяти днів просто для якихось перевірок. Декого затримують на добу. Зараз йдуть дуже ретельні перевірки. І ці пункти контролю, де ФСБшники їх перевіряють, досить жорсткі іноді бувають», – розповів міський голова.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«600 випадків насильницьких зникнень»

Фіксацією воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на Херсонщині, займається адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Данилов. Його організацією нині зафіксовано близько 600 випадків незаконних насильницьких зникнень.

«Це неточна цифра, однозначно неточна, однозначно неповна. Тому що те, що відбувалося в другій половині 2023 року, там тенденція та сама, а кількість інформації менша. Це було насильницьке зникнення людини з відповідним можливим катуванням, можливими нелюдськими поводженнями, тілесними ушкодженнями, що само по собі теж має окремі статті відповідальності й злочину», – каже він.

Затриманих окупантами українців переважно утримують у малих приміщеннях, без доступу до зовнішнього освітлення, можливості прогулянок, медичної допомоги та системи харчування, розповідає адвокат.

Тижнями не годували або видавали по шматочку пліснявого хліба

«У нас є люди, які розповідали, що їх тижнями не годували або видавали по шматочку пліснявого хліба і чаю якогось. У нас є випадки, коли люди тривалий час не отримували питної води. Доходило до того, що люди просто вимушені були ухвалювати радикальні рішення для того, щоб якось забезпечити себе водою – вживали результати своєї життєдіяльності. Саме по собі це вже жахливо. Люди перебувають без світла, без належної медичної допомоги для тих, хто був травмованим під час затримання», – розповів Данилов.

Адвокат зазначає, що російські військові використовують різні методи знущання з цивільного населення. Рівень тортур, каже, залежить від того, за що саме людину затримали. Він детальніше розповів про наслідки таких катувань:

«У нас одна людина розповідає про катування струмом, яке застосовується на мочках вух, а потім його зривають з вуха разом з залишками шкіри, м'язів. У людей починається гнильний процес, вуха запалюються, тому що ці рани ніхто не промиває, ніхто ж не лікує. Є такі люди, які через це втратили слух».

«Суїцид після полону»

У рамках роботи з воєнними злочинами російських військових над мирним українським населенням фіксуються і випадки сексуального насилля, зазначає адвокат.

«Це насправді найбільше ламає чоловіків психологічно та і жінок, зрозуміло. Просто я, чому кажу чоловіків, тому що ми зафіксували факти самогубств після цих катувань. Після того, як людина вже звільнилась, її відпустили, обміняли, ще щось, і вона наклала на себе руки», – розповів Данилов.

Він наголошує, що фіксація подібних злочинів є важливою для подальшого звільнення затриманих цивільних та притягнення до відповідальності осіб, які скоїли правопорушення.

Минулого року агенція Associated Press опублікувала «плани російського уряду», які свідчать про те, що до 2026 року на окупованій території України планується створити 25 нових тюремних колоній і 6 інших ізоляторів.

У своєму розслідуванні журналісти Associated Press з’ясували, що у Росії та Білорусі за час широкомасштабної агресії були створені щонайменше 40 центрів ув’язнення, а на окупованій території України є 63 місця ув’язнення, де утримують українських цивільних мешканців. В одному зі звітів ООН повідомлялось про 37 об’єктів у Росії та Білорусі та 125 в окупованій Україні.

В ООН назвала масові затримання українських громадян під час широкомасштабної агресії Росії – частиною політики окупації.

Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у злочинах проти цивільних, навіть попри те, що ці факти підкріплені свідченнями очевидців.