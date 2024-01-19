ISW про потоплений корвет «Тарантул» біля Севастополя: удари України по Криму наприкінці грудня виявилися успішнішими

Супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу «Тарантул» поблизу Севастополя, йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).



Кримський партизанський рух«Атеш» 18 січня повідомив про виявлення затонулого корвета типу «Тарантул» у Графській бухті Севастополя і супутникові знімки координат, надані «Атешем», підтверджують, що корвет затонув між 28 і 31 грудня 2023 року.



«Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України по окупованому Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами», – зауважують у ISW.



Російські та кримські окупаційні чиновники стверджували, що 28 і 30 грудня 2023 року російські війська відбили удари українських повітряних і морських безпілотників по Севастополю.

26 грудня 2023 року внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

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Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався перший вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень «терористичної небезпеки».

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні цього року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».