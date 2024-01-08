ЗСУ знищують ППО Росії в Криму: буде наступ?

Місцеві телеграм-канали 4 січня повідомили про вибухи в Севастополі та поблизу Євпаторії в окупованому Криму.

У Севастополі, зокрема, люди чули вибухи на території військової частини, де розташований 222-й вузол зв'язку протиповітряної оборони ЧФ Росії – із двох запущених ракет в об'єкт нібито влучила одна.

Цей пост зв'язку та управління ППО ЧФ РФ забезпечує управління та наведення бойової авіації армії держави-агресорки. Поблизу Євпаторії розташований пост РЛС 5Н84А «Оборона-14», який стежить за повітряним простором.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму телеграм-каналі повідомив про ураження командного пункту військ РФ біля Севастополя.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив про удар сил оборони по військових об'єктах окупантів у Криму. Він зауважив «прекрасну роботу» українських льотчиків.

У Міноборони РФ стверджували, що нібито збили 10 ракет над півостровом.

А вже 6 січня пресслужба ГУР Міноборони України опублікувала супутникові знімки з результатами удару по РЛС на військовому аеродромі в Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Німецьке ж видання Welt спрогнозувало, що ЗСУ можуть піти навесні на Крим після отримання літаків F-16 – для цього Сили оборони і зачищають ППО та РЛС окупантів на півострові.

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З серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює їх стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Наскільки Росія «осліпла» у Криму після удару по вузлу зв'язку в Севастополі та РЛС у Саках?

Як ці системи могли завадити українським F-16 навесні?

І чи може Росія відновити контроль над повітрям у Криму?