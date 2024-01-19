«Краще перестрахуватися» – військовий про евакуацію з Куп’янського району та ситуацію на напрямку

Влада Харківщини оголосила про обов’язкову евакуацію населення з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської та Куриливської громад. Все через безпекову ситуацію в регіоні: обстріли збільшились. Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що основні зусилля армія Росії зосередила на витісненні підрозділів ЗСУ з куп’янського лісу та на захопленні Синьківки.

Леонід Поляков, старший лейтенант ЗСУ (об'єднання «Легіон Свободи»), який зараз перебуває на Лимано-Куп'янському напрямку, розповів в етері Радіо Свобода (програмі «Свобода Live») про ситуацію в районі та чому влада запровадила евакуацію з Куп'янщини.

– Як змінилася ситуація за останні дні на Куп'янському напрямку? І, зокрема, що можете сказати стосовно Синьківки? Сирський підтверджує і західні медіа про це раніше писали, що російські військові хочуть зробити собі плацдарм з Синьківки, захопити її. Наскільки вони станом на зараз близькі до цієї мети?

– Останні погодні умови, які зараз були, була ж температура нижча за 20 градусів, то, звісно, їм було простіше трохи просуватися. Оскільки потім було потепління, земля стала більш в'язкою, то, відповідно, просуватися їм важче. Але це не зупиняє їх.

Дуже активно використовуються ті ж самі так звані «Шторм-Z»...

3 жовтня агенція Reuters із посиланням на 13 джерел, у тому числі бійців «Шторм-Z» та їхніх родичів, розповіла, як функціонує і для чого призначений відповідний загін. Хоча російські державні ЗМІ раніше писали про існування «Шторм Z», але подробиць було мало. Reuters розповіла , що до цих російських загонів відправляють засуджених та покараних за дисциплінарні порушення військових. Такі загони зазвичай використовують на найбільш вразливих ділянках фронту, і вони зазнають великих втрат. По суті, бійці «Шторм Z» офіційно фактично не існують, у них немає на руках довідок, контракту на службу. Раніше російське видання « Можем объяснить » писало, що на «гарячій лінії» Міноборони РФ при зверненні щодо представників «Шторм Z» заявляють про відсутність будь-якої інформації. Також «Шторм Z» порівнюються зі штрафними батальйонами, які існували у Червоній армії під час Другої світової війни.

Окрім цього, тут, на напрямку Куп’янська, а саме: населений пункт Синьківка, сконцентровані дві мотострілецькі бригади і одна бригада ПДВ. Також сюди була підтягнута одна бригада артилерійська.

Завдання, яке перед ними стоїть, – це вийти з Синьківки на дорогу до Куп’янська-Вузлового. Там – досить серйозний залізничний вузол

А завдання, яке перед ними стоїть – це вийти з Синьківки на дорогу до Куп’янська-Вузлового. Там не скільки Куп’янськ для них важливий, скільки важливий для них Куп’янськ-Вузловий. Тому що там – досить серйозний залізничний вузол, а ми знаємо, що армія РФ використовує саме залізницю для логістики.

Відповідно, це може стати, знову ж таки, у віддаленій перспективі, не дай Боже, плацдармом для наступу на Харків. Але, тим не менш, на ту ж Синьківку вони йдуть з величезними втратами, і просування в них досить важке. Тобто втрати в них досить великі (Росія майже не дає інформації про свої втрати у війні – ред.). Вони використовують ті ж самі «Шторм-Z».

І тактика, звісно, не нова, вони використовують для відволікання «Шторм-Z», а уже з флангів намагаються вдарити більш-менш підготовленими частинами. Використовуються мотостилетські бригади. Звісно, це все підкріплюється артилерійським вогнем, дронами-камікадзе і FPV-дронами. А коли їм дозволяють погодні умови, то, звісно, вже і техніка йде, тобто танки, ті ж самі БТРи.

– Але, як повідомляли, саме в останні дні російська сторона перекинула якусь додаткову кількість сил, засобів, людей на Куп'янський напрямок. Ви це відчули? Бо принаймні про це пишуть експерти, які аналізують ситуацію.

– Була інформація, що та ж сама бригада ПДВ, 25-та бригада армії РФ, вона приблизно місяць-два назад воювала на Херсонському напрямку, це там, де населені пункти Кринки. І сюди вона була перекинута. Та ж сама ситуація, от мої побратими розповідають з «Легіону Свободи», а саме: з Авдіївського напрямку, там ситуація досить схожа. Періодично оновлюються ці так звані «Шторм-Z». Тому що в них там втрати досить великі, відповідно, їм доводиться поповнювати. Те, що ми спостерігали саме зі «Шторм-Z» – саме з Росії нові люди приходять.

–А ось буквально два дні тому влада Харківщини оголосила запровадження обов'язкової евакуації з двох громад Куп'янського району. Що це значить? Або чи означає це, що там невдовзі можуть розпочатися активні бойові дії?

– Краще, як то кажуть, перестрахуватися. Звісно, що такий сценарій можливий. І тут справа в тому, що є проблема саме з переправою – це річка Оскіл. І тому, якщо, не дай Боже, буде прорив, то евакуація буде дещо важча, ніж якщо цього прориву не буде. Тому я вважаю, що це правильно, що вони перестраховуються.

Завдання – взяти Куп’янськ – в них було ще з серпня 2023 року

А однак вірогідність такого, вона, скажімо так, не дуже велика. Тому що якщо взяти ту ж саму Синьківку, вже декілька місяців вони не можуть, грубо кажучи, просунутися. А якщо взяти в цілому Куп’янський напрямок, завдання – взяти Куп’янськ – в них було ще з серпня 2023 року. Тобто вже довгий час вони тут застрягли.

Така ж сама ситуація і з Авдіївського напрямку. Знову ж таки, візьміть ті попередні компанії, той же самий Бахмут. Скільки вони за Бахмут билися? За Бахмут вони билися трошки більше 9 місяців. І це все швидко не відбудеться. І це все закінчується для них досить високими втратами. Тому не все так погано, як деякі того, можливо, хочуть, а можливо, деякі так бачать.