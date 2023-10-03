«Вони – просто м’ясо». Агенція Reuters розповіла про використання загонів «Шторм Z» у російській армії

До російських підрозділів «Шторм Z» відправляють засуджених та покараних за дисциплінарні порушення військових. Такі загони зазвичай використовують на найбільш вразливих ділянках фронту, і вони зазнають великих втрат. Про це йдеться у матеріалі агенції Reuters із посиланням на 13 джерел, у тому числі бійців підрозділу та їхніх родичів. Ці підрозділи порівнюються зі штрафними батальйонами, які існували у Червоній армії під час Другої світової війни.

У загоні, за даними агенції, налічується близько 100-150 осіб. Вони входять до складу регулярних армійських підрозділів. У «Шторм Z» відправляють, зокрема, за вживання алкоголю, наркотиків та відмову від виконання наказів.

«Бійці «Шторму» – це просто м’ясо», – цитує агенція слова одного із рядових солдатів військової частини, дислокованої в районі Бахмута на сході України. За його словами, він надав медичну допомогу групі із шести або семи поранених бійців загону «Шторм Z» на полі бою, незважаючи на наказ командира залишити їх. Чоловік стверджує, що це типовий приклад того, що бійці «Шторм Z» вважаються менш цінними військовими, ніж солдати інших підрозділів.

Один із бійців загону, який мав судимість за крадіжку та був завербований із колонії, розповів, що у червні в боях під Бахмутом із 120-ти бійців його підрозділу загинули або були поранені всі, крім 15 осіб.

Російські державні ЗМІ раніше писали про існування загонів «Шторм Z», але без подробиць. По суті, бійці «Шторм Z» офіційно фактично не існують, у них немає на руках довідок, контракту на службу. Раніше російське видання «Можем объяснить» писало, що на «гарячій лінії» Міноборони РФ при зверненні щодо представників «Шторм Z» заявляють про відсутність будь-якої інформації.