На Бахмутському напрямку поновилися штурми – пресофіцер 26-ої артбригади імені Дашкевича

Командування групи військ РФ «Юг», яка відповідає за Бахмутський напрямок, розпочало нову серію штурмів цього тижня, розповів в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Олег Калашніков, офіцер пресслужби 26-ої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

За його словами, армія РФ перейшла від контратак піхотними групами до застосування важкої техніки – танків і бойових броньованих машин і зосередила тут 60-70 тисяч живої сили особового складу.

«Ситуація – складна, місцями – пекельна. … Наступ здійснюють майже по всій лінії Бахмутського відтинку – це Григорівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Іванівське. Бої тривають по всій лінії нашого фронту», – заявив Калашніков.

Він додав, що війська РФ намагаються максимально забезпечити свою ствольну артилерію у тому числі і північнокорейськими снарядами ще з часів радянських поставок, і можуть вести артобстріли повну добу:

«Після того, як у них зрештою почала виявлятися нестача пострілів, ворог зрозумів, що на деяких ділянках не потрібно економити. … На нашому відтинку їхня артилерія, у разі необхідності, може працювати повну добу – як вдень, так і вночі».

Натомість із українського боку снаряди є, але не в такій кількості, якої потребує ситуація на фронті, каже Калашніков.

У ранковому зведенні 18 січня український Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, українські військові відбили російські атаки на шести напрямках, і найактивніше війська РФ атакували на Авдіївському напрямку.

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу, українські сили відбили вісім атак загарбників.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Минулого тижня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що російські війська не досягли своїх цілей на сході України, однак продовжують наступати на кількох напрямках. Йдеться про Куп’янський, Лиманський і Бахмутський напрямки.

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