«Дуже обмежені територіальні здобутки» при значних втратах – розвідка Британії про дії військ РФ біля Авдіївки

Розвідка Великої Британії заявляє, що на даний час Росія має незначні здобутки в районі Авдіївки на Донеччині, при цьому зазнає великих втрат.

«Оточення Авдіївки, ймовірно, залишається ключовим напрямком зусиль Росії; однак на сьогоднішній день Росія має дуже обмежені територіальні здобутки, зазнавши при цьому значних втрат як у техніці, так і в персоналі. Північне місто Степове залишається під контролем України, що забезпечує доступ до маршруту постачання Авдіївки. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня», – йдеться в повідомленні, опублікованому 16 січня.

У розвідці додали, що за останній тиждень ані російські, ані українські війська «не зайняли жодної значної території».

«Незважаючи на прогрес у захопленні Мар’їнки наприкінці грудня 2023 року, Росія не змогла скористатися цим і просунутися ні на захід у напрямку Курахового, ні на південь у напрямку Новомихайлівки», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра в Херсонській області, незважаючи на спроби Росії витіснити їх.

«Цілком ймовірно, що вони продовжуватимуть боротися за цю територію наступного тижня», – додали у відомстві.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ заявили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 94 бойових зіткнення, а українські захисники відбили російські атаки на шести напрямках, найбільше – на Лиманському й Авдіївському.

У грудні минулого року британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».

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