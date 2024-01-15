Війська РФ намагаються захопити Новомихайлівку на Донеччині – Штупун

Російські війська намагаються захопити Новомихайлівку на Донеччині, повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

«Ворог найбільш активний на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з’явилося таке завдання – намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, три дні поспіль російські війська активно завдають авіаударів, за минулу добу був 41 такий випадок, також продовжують активні штурмові й наступальні дії – 51 випадок за минулу добу.

«Знову задіюють бронетехніку. Якщо говорити про середньодобову кількість бойових зіткнень, то тримається на рівні близько 50 уже тиждень у зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». І найбільше зіткнень на авдіївському та мар'їнському напрямках», – розповів Штупун.

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Новомихайлівка розташована за близько 12 кілометрів на південь від Мар’їнки, яку російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року і ведуть щоденні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Російські загарбники посилили ці штурми з початку жовтня 2023 року.

У грудні минулого року британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».