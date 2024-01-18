Розвідка Британії оцінила вплив війни на економіку Росії

Розвідка Великої Британії заявляє, що ризик перегріву російської економіки «залишається ймовірним» через вплив війни, яку Росія веде проти України.

«Продовження вторгнення Росії в Україну з високою ймовірністю негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зріс швидше, ніж експорт, що, ймовірно, призвело до знецінення рубля від початку російського вторгнення і спричинило інфляцію. У той час, як Росія нарощує витрати на оборону за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що інфляція в Росії продовжила прискорюватися наприкінці 2023 року, збільшившись до 7,5% у річному вимірі в листопаді порівняно з 6,7% – у жовтні, а загальна інфляція за 2023 рік, за оцінками служби статистики РФ, оцінюється в 7,4%, що «майже вдвічі перевищує показник, до якого прагнув центральний банк».

У грудні в Держдепартаменті США заявили, що президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції підтвердив, що, незважаючи на втрати РФ і руйнування російської економіки, міжнародну ізоляцію Росії, його цілі війни проти України жодним чином не змінилися.