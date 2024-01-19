Україну атакують «шахеди», тривога оголошена в пʼяти областях

Кілька груп російських ударних безпілотників увійшли в повітряний простір України увечері 19 січня, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 22:45 повітряна тривога триває в пʼятьох областях – Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.

«Щодо ворожих ударних БпЛА:

Перша група у Кіровоградській області курсом на північ;

Друга група на Одещині курсом на північний захід у напрямку Вінницької області;

Третя та четверта групи в Миколаївській області, курс північно-західний;

Пʼята група рухається з півдня в Херсонській області у напрямку Миколаївської області», – ішлося в повідомленні Повітряних сил близько 22:00.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.