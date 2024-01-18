Російська авіабомба зруйнувала під’їзд житлового будинку в Оріхові на Запоріжжі – голова ОВА

Російські війська близько 13:15 18 січня завдали шість авіаударів по місту Оріхів у Запорізькій області, повідомив голова обласної адміністрації Юрій Малашко.

Бомби поцілили в нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок, один із під’їздів повністю зруйнований. «Гори будівельного сміття – все, що залишилося від осель мирних жителів, їхнього побуту, затишку, родинного щастя», – написав Малашко.

Про постраждалих інформації не надходило.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.