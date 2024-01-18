В Об’єднаних силах ЗСУ розповіли про ситуацію на Північному напрямку фронту

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України. Відповідне відеозвернення він опублікував 17 січня на своїй сторінці у фейсбуці.

«Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії. Кожному цивільному необхідно прислухатись до порад військових адміністрацій, які щоденно здійснюють евакуацію людей з лінії зіткнення. Для того, щоб військовим вести повноцінний вогонь і нищити ворога, треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам», – зауважив Наєв, наголошуючи на тому, що весь кордон з Росією є лінією зіткнення.



Про те, якою є зараз ситуація на північному напрямку, Радіо Свобода детальніше поспілкувалося з помічником командувача об’єднаних сил ЗСУ Євгеном Силкіним. В етері програми Радіо Свобода «Свобода.Ранок» він розповів, зокрема, про активізацію російських сил та диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути на територію України у цій частині країни.

«6 дронів за ніч»

– Якою є зараз ситуація в північних регіонах України? Наскільки почастішали обстріли зі сторони Російської Федерації і чи можете розповісти про ДРГ?

– На півночі України зараз триває стабілізаційна операція. Хочу відмітити, що, окрім названої вами протидії диверсійно-розвідувальним групам, у нас здійснюється ще й протиповітряна оборона. Сьогодні вночі у нашій операційній зоні було знищено шість дронів-камікадзе типу Shahed.

Це дуже велика кількість, тому що хлопці вражають цілі звичайними кулеметними установками – це мобільні вогневі групи.

У цьому році вже були спроби роботи на нашій території п'яти ДРГ

Треба відмітити, що на цей час на території РФ ворог створив та отримує угруповання військ у кількості близько 20 тисяч осіб. Вони займаються постійним тренуванням, укріплюють оборонні споруди, здійснюють постійні обстріли наших територій: як із Сумського, так і з Чернігівського напрямків. Крім того, для порушення стабільності в нашому регіоні, ворог застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Лише в цьому році вже були спроби роботи на нашій території п'яти диверсійно-розвідувальних груп. Їхня діяльність була вчасно припинена. Минулоріч таких спроб було близько 60.

«У складі ДРГ – підготовлені офіцери»

– Якщо зупинитись саме на діяльності ДРГ. Як це виглядає, звідки вони заходять, як вони себе поводять, яка кількість людей в складі цієї ДРГ та яку небезпеку вони становлять?

– Справа в тім, що проти нас воює дуже підступний ворог. На тому боці знаходяться підрозділи ГРУ ГШ (Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ – ред.).

Це добре озброєні, підготовлені офіцери, які пройшли вже багато військових конфліктів, брали участь у бойових діях, тому протистояти їм дуже складно. Я б відмітив, що ці підрозділи російські діють не на постійній основі, а на ротаційній: прибувають нові підрозділи, але так само підготовлені.

Вони вивчають місця, де можна пройти непоміченими

У нас є відомості, коли вони прибувають. Десь близько тижня вони займаються тренуванням, близько тижня вивчають карти місцевості. Захід та здійснення своїх намірів вони здійснюють під покровом ночі. Вони вивчають місця, де можна пройти непоміченими. Але ми також протидіємо: у нас збільшена кількість людей на спостережних постах. А окрім прикордонників на спостережних постах, зараз службу несуть і представники Збройних сил України. Ми постійно тренуємо протидиверсійні резерви, у які входять представники Національної гвардії України, представники Сил спеціальних операцій, які теж навчені, також артилерія бере участь у протидії диверсійно-развільним групам. Якщо ми помічаємо роботу десь такої групи, то здійснюємо вогневе ураження з артилерії з мінометів.

Але всі мешканці прикордонних населених пунктів наражають себе на небезпеку, залишаючись у цих населених пунктах