11 обстрілів, 41 вибух – Сумська ОВА про обстріли регіону з боку Росії

Російські військові протягом дня здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 41 вибух, повідомила ввечері 15 грудня обласна військова адміністрація.

За повідомленням, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади.

Російські війська при цьому застосували міномети, артилерію, запускали некеровані авіаційні ракети з гелікоптерів і скидали з БпЛА вибухові пристрої (ВОГ), повідомила влада.

Про постраждалих в ОВА не повідомляють.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.