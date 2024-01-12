Наєв: на півночі за останні місяці фортифікаційне обладнання кордону збільшили на понад 60%

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що протягом останніх місяців фортифікаційне обладнання смуг оборони кордону у північній операційній зоні збільшили на 63%.

За його словами, незважаючи на те, що противник періодично обстрілює українську територію з артилерії та мінометів, застосовує ДРГ, а також запускає ударні дрони, обстановка на Чернігівщині є контрольованою.



«Розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень. Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже, на побудовані об’єкти в подальшому, у разі зростання загрози, готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції», – сказав Сергій Наєв під час відвідин будівництва ротного опорного пункту проміжної смуги оборони на Чернігівщині.

Він зауважив, що ці позиції нічим не відрізняються від тих, які облаштовуються в інших північних регіонах від Волині до Харківщини.

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За його словами, після обладнання бетонних захисних споруд, бліндажів та вогневих позицій ділянки біля них будуть «щільно заміновані».

«Таким чином, ми утворюємо об’єкт, який за своїми оборонними можливостями має стримати наступ щонайменше батальйону ворожих сил. З РОПів створюється ціла оборонна смуга, яка, в свою чергу, здатна стримувати значно більші військові з’єднання», – пояснив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Кабмін 12 січня виділив додаткові 2,5 мільярди гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Планується, що з цих коштів 1,4 мільярда гривень піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, а 1,1 мільярда гривень – на улаштування смуг невибухових загороджень.

У листопаді минулого року Міністерство оборони й Міністерство цифрової трансформації створили спільну робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.

«У планах – упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій», – повідомив тоді голова Мінцифри Михайло Федоров.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово повідомляв про обговорення на засіданні Ставки верховного головнокомандувача питання фортифікаційних укріплень.