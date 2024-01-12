Уряд виділив додаткові 2,5 мільярди гривень на фортифікаційні споруди

Кабінет міністрів України виділив додаткові 2,5 мільярди гривень для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 12 січня.

«Із цих коштів 1,4 мільярда гривень піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів. Ще 1,1 мільярда гривень – на улаштування смуг невибухових загороджень», – повідомив голова уряду.

Крім того, як повідомила пресслужба Кабміну, уряд виділив із резервного фонду ще 120 мільйонів гривень для Державної прикордонної служби.

Ці кошти, за словами Шмигаля, призначені для посилення обороноздатності й інженерно-технічного облаштування кордону.

У листопаді Міністерство оборони й Міністерство цифрової трансформації створили спільну робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд.

«У планах – упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій», – повідомив тоді голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, уряд залучив фінансування від українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд на найскладніших напрямках.