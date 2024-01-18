У Раді відреагували на поранення журналіста Радіо Свобода на фронті

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова відреагував на артилерійський обстріл, під який потрапила знімальна група Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) під час зйомок телесюжету на півдні України і через що журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Депутати назвали це «черговим порушенням РФ норм міжнародного гуманітарного права і злочином проти представників медіа».

«Комітет Верховної Ради з питань свободи слова цінує надважку роботу журналістів на передовій, оскільки українські та іноземні медіа виконують вкрай важливу роботу з інформування української та світової громадськості щодо перебігу подій у загарбницькій війни РФ проти України», – йдеться в оприлюдненій заяві комітету.

Зранку 17 січня знімальна група Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) потрапила під артилерійський обстріл під час зйомок телесюжету на півдні України, журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Група у складі журналіста Дмитра Євчина і оператора Микити Ісайка знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу. За даними лікарів, журналісту успішно провели операцію, він поки перебуватиме у реанімації.

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Дмитро Євчин працює в проєкті Крим.Реалії (Радіо Свобода) з 2018 року, був ведучим телепророграм і автором резонансних сюжетів про життя окупованого Росією Криму. З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україні у 2022 році висвітлює військові дії, працює на лінії зіткнення. Разом з оператором Микитою Ісайком є автором репортажів з передової на південному напрямку українсько-російського фронту.

За даними Інституту масової інформації (ІМІ), від лютого 2022 року внаслідок російської агресії загинули 70 журналістів, з них 10 – під час виконання професійної журналістської діяльності, 25 журналістів зазнали поранень.