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Журналіст Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Дмитро Євчин під час зйомок зазнав поранення на фронті

В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу. Йому надали медичну допомогу. За даними лікарів, операція завершилася успішно
В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу. Йому надали медичну допомогу. За даними лікарів, операція завершилася успішно

Зранку 17 січня знімальна група Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) потрапила під артилерійський обстріл під час зйомок телесюжету на півдні України, журналіст Дмитро Євчин зазнав поранення.

Група у складі журналіста Дмитра Євчина і оператора Микити Ісайка знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу. Українські військові разом з оператором надали йому першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім перевезли до лікарні в Запоріжжі.

За повідомленням лікарів, операція завершилася успішно, Дмитро Євчин поки перебуватиме у реанімації.

Військові з 10-го армійського корпусу зауважили, що армія РФ завдала удару по людині в бронежилеті з написом PRESS, що має гарантувати захист міжнародного гуманітарного права.

«В сучасній війні вогонь артилерії без корегування з безпілотного літального апарату майже ніколи не відкривається, тож армія РФ завдала ураження по людині, у якої на бронежилеті нанесено яскравий напис PRESS, що має гарантувати знаходження її власника під захистом міжнародного гуманітарного права», – йдеться в заяві корпусу.


Дмитро Євчин працює в проєкті Крим.Реалії (Радіо Свобода) з 2018 року, був ведучим телепророграм і автором резонансних сюжетів про життя окупованого Росією Криму. З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україні у 2022 році висвітлює військові дії, працює на лінії зіткнення. Разом з оператором Микитою Ісайком є автором репортажів з передової на південному напрямку українсько-російського фронту.

За даними Інституту масової інформації (ІМІ), від лютого 2022 року внаслідок російської агресії загинули 70 журналістів, з них 10 – під час виконання професійної журналістської діяльності, 25 журналістів зазнали поранень.

Матеріали журналіста Радіо Свобода Дмитра Євчина:

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