Росія за добу втратила 780 військових, 21 танк та майже 40 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 373 600 своїх військових, за останню добу – 780, повідомив вранці 18 січня Генштаб ЗСУ.

Серед інших російських втрат у Генштабі повідомили про такі:

танки ‒ 6147 (21 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 11410 (+38)

артилерійські системи – 8835 (+24)

РСЗВ – 966 (+2)

засоби ППО ‒ 653

літаки – 331

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41)

крилаті ракети ‒ 1818 (+1)

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 11794 (+39)

спеціальна техніка ‒ 1380 (+13).

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Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.