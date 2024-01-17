Над Сумщиною збили два «шахеди», Повітряні сили застерігали про рух дронів у кількох областях

У небі над Сумською областю збили два російських дрони-камікадзе, заявила обласна військова адміністрація.

«Силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу «Шахед». Дякуємо нашим захисникам неба!» – йдеться в повідомленні.

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Раніше увечері середи командування Повітряних сил застерігало щодо загрози ударних дронів у кількох областях України. Зокрема, йшлося про Запоріжжя, Донеччину, Дніпропетровщину та Сумщину. У більшості цих регіонів вже лунали відбої тривоги.

Також військові попереджали про загрозу на півдні – в Херсонській та Миколаївській областях, а також про рух дронів у бік Кіровоградщини та Одещини.

Російські війська у ніч на 17 січня атакували Одесу ударними дронами, троє людей були поранені.