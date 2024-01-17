Німеччина вдруге за місяць оновила список наданої Києву військової допомоги

Німеччина вдруге за місяць оновила список поставленої Україні військової допомоги.

Як повідомляє пресслужба німецького уряду, Берлін, серед іншого, передав Києву боєприпаси до танків Leopard 1.

До нового пакету допомоги від Німеччини також увійшли:

8 бронетранспортерів

25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun

50 терміналів супутникового зв’язку

5 машин для охорони кордону

3 одиниці автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

16 вантажівок Zetros

1840 бойових шоломів та 500 світлодіодних ліхтарів

Про попередній пакет допомоги Німеччина оголосила 4 січня. До нього, серед іншого, увійшли ракети до систем ППО IRIS-T SLM, боєприпаси до Leorard 2A6 та 10 бронемашин Marder з амуніцією та запчастинами.

На початку cічня німецький мовник Deutsche Welle з посиланням на дані соціологів повідомив, що в ФРН в останні місяці знову спостерігалося зростання числа прихильників більш комплексного надання Україні військової техніки (21 %), що на 7% більше за попередні дані.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня заявив, що у 2024 році Берлін надасть Києву військові товари на суму понад сім мільярдів євро. Перед цим він закликав членів Європейського союзу надати більше військової підтримки Україні цього року в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.