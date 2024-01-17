Ексрадник Меркель сподівається, що Німеччина надасть ракети Taurus не пізніше, ніж через місяць

Німеччина може ухвалити рішення про надання далекобійних крилатих ракет Taurus Україні не пізніше, ніж через місяць – таке сподівання в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

«Я сподіваюся, що найпізніше це станеться на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться через місяць», – сказав Гойсґен, відповідаючи на запитання, коли, на його думку, Німеччина надасть Україні ракети Taurus.

Він висловив припущення, що ситуація з постачанням крилатих далекобійних ракет може бути подібною із наданням Києву танків Leopard 2: «Ви можете пам’ятати, що коли точилися дебати щодо танків Leopard, тоді теж неохоче до цього спочатку поставилися, але зрештою змінили думку і таки надали Україні ці важливі танки».

Гойсґен, ексрадник колишньої канцлерки Ангели Меркель, також сказав, що вважатиме надання ракет Taurus «важливим доповненням арсеналу ЗСУ».

Питання про надання Україні ракет Taurus німецький Бундестаг може розглянути вже 17 січня. Відповідну пропозицію планує внести опозиційний блок ХДС/ХСС. Проти такого рішення раніше виступав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Раніше він закликав членів Європейського союзу надати більше військової підтримки Україні цього року в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.

Упродовж приблизно пʼятьох місяців позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

За даними видання Bild, Німеччина не надіслала Києву офіційну відмову, але непублічно дала зрозуміти, що поки що ракети Taurus не постачатимуться. Канцлер Олаф Шольц залишає цей варіант відкритим на майбутнє, але таке постачання вважається малоймовірним.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».