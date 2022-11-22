Російських офіційних осіб не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки – Гойсґен

Представників влади Росії не запросили на щорічну зустріч Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться у лютому наступного року, повідомив 21 листопада голова форуму, німецький дипломат Крістоф Гойсґен.

«Російські офіційні особи не запрошені на конференцію 2023 року. Ми не надамо їм платформу для пропаганди. Ми хочемо обговорювати майбутнє Росії з лідерами російської опозиції і вигнанцями. Їхні голоси мають бути почуті та посилені», – написав Гойсґен на своїй сторінці у твітері.

Мюнхенська конференція з безпеки – один із найпрестижніших міжнародних форумів у галузі міжнародної безпеки, де беруть участь голови держав, урядів, міністри, політики та громадські діячі з десятків країн.

У повідомленні на сайті Конференції йдеться про те, що в учасників зустрічі 2023 року буде можливість оцінити «рівень згуртованості альянсу та політичну відданість заснованому на верховенстві закону міжнародному порядку». Її організатори називають російське вторгнення в Україну «поворотним моментом», що спричинив не лише «величезні страждання в Україні, але й посилив кризи в інших кінцях світу».

2007 року з промовою на Мюнхенській конференції виступив президент Росії Володимир Путін. У своєму виступі, який різко негативно зустрів Захід, він розкритикував США та їхніх союзників за те, що він назвав спробою утвердити однополярний світ, за розширення НАТО, що створює, за його словами, загрозу Росії. Ця промова розглядається нині багатьма спостерігачами як сигнал про довготривалі наміри Кремля.

У лютому 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії, на Мюнхенській конференції з безпеки виступив президент України Володимир Зеленський.