В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського МіГ-31

В усіх регіонах України оголошена повітряна тривога, влада рекомендує пройти в укриття.

Повітряні сили ЗСУ у телеграмі повідомили, що зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31 з аеродрому «Моздок» (Північна Осетія).

В одному з моніторингових телеграм-каналів пишуть також про зліт літака-дозаправника Іл-78М – тривога може бути тривалою.

Читайте також: Зеленський про наслідки затримок надання західних систем ППО: «велика кількість загиблих людей»

За даними влади і військових, ввечері 16 січня російські війська завдали удару по Харкову двома ракетами С-300, які випустили з Бєлгородської області РФ. Внаслідок цієї атаки РФ, за останніми даними, поранені 17 людей, 14 з яких перебувають у лікарні.

Крім того, російські війська у ніч на 17 січня атакували Одесу ударними дронами – троє людей поранені, із пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.