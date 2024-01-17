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Сили ППО збили чотири дрони на Дніпропетровщині – повітряне командування «Схід»

Раніше влада Сумщини повідомила про збиття двох дронів над регіоном
Раніше влада Сумщини повідомила про збиття двох дронів над регіоном

Підрозділи повітряного командування «Схід» знищили загалом шість дронів Shahed-136/131, йдеться у зведенні на 22 годину 17 січня.

«Станом на 22:00 підрозділами Повітряне командування «Схід» знищено ще шість БПЛА Shahed-136/131: два в Сумській та чотири Дніпропетровській областях», – повідомили військові.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, дрони збили в Павлоградському районі.

Читайте також: Над Сумщиною збили два «шахеди», Повітряні сили застерігали про рух дронів у кількох областях

Водночас Сумська ОВА заявила близько 23 години, що над регіоном збили ще два безпілотники: «у підсумку – чотири знищених російських «стерв’ятника».

Повітряні сили також повідомляють про загрозу дронів-камікадзе для Хмельницької області та про рух у напрямку Вінниччини, у областях оголосили повітряну тривогу.

Раніше влада Сумщини повідомила про збиття двох дронів над регіоном.

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