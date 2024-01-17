Сили ППО збили чотири дрони на Дніпропетровщині – повітряне командування «Схід»

Підрозділи повітряного командування «Схід» знищили загалом шість дронів Shahed-136/131, йдеться у зведенні на 22 годину 17 січня.

«Станом на 22:00 підрозділами Повітряне командування «Схід» знищено ще шість БПЛА Shahed-136/131: два в Сумській та чотири Дніпропетровській областях», – повідомили військові.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, дрони збили в Павлоградському районі.

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Водночас Сумська ОВА заявила близько 23 години, що над регіоном збили ще два безпілотники: «у підсумку – чотири знищених російських «стерв’ятника».

Повітряні сили також повідомляють про загрозу дронів-камікадзе для Хмельницької області та про рух у напрямку Вінниччини, у областях оголосили повітряну тривогу.

Раніше влада Сумщини повідомила про збиття двох дронів над регіоном.