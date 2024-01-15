Війська РФ з безпілотника скинули вибухівку на жінку у Бериславі – ОВА

Російські війська з безпілотника у Бериславі скинули на жінку вибухівку – вона поранена, повідомляє у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

«Росіяни з безпілотника скинули вибуховий предмет на мешканку Берислава. Поранення спини та ніг дістала 54-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Постраждалій надали медичну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.

Про таке використання російськими військами БПЛА у прифронтових чи прикордонних регіонах місцева українська влад повідомляє регулярно.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.