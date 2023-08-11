Війська РФ з безпілотника скинули вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі – ОВА

Російські війська вранці з безпілотника скинули вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі на Херсонщині, повідомляє обласна військова адміністрація.

Люди не постраждали.

За даними місцевої влади, через російський обстріл селища Комишани поранені три людини.

«Армія РФ від ранку атакує Херсонщину. Близько 4:00 у Комишанах ворог ударив по житловому будинку. Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Напередодні російські війська обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу у Білозерці на Херсонщині – травмовані шестеро людей.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.