Війська РФ обстріляли людей під час отримання гуманітарної допомоги на Херсонщині, є травмовані – влада

Російські війська з артилерії обстріляли Білозерку на Херсонщині – травмовані шестеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу», – написав він у телеграмі.

За його даними, одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.

Крім того, місцева влада повідомила, що за минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Через російську агресію були поранені двоє людей.

Це не перший випадок обстрілу людей під час отримання гуманітарної допомоги.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.