У Росії заявили про атаку БПЛА, у Воронежі вибиті вікна в кількох будинках – запровадили режим НС

У Росії місцева влада заявила про нібито атаку безпілотників і збиття їх над містом Воронеж.



Як написав губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у телеграмі, внаслідок атаки в одному багатоквартирному будинку сталося займання на балконі, ще у низці будинків вікна.



За його словами, «внаслідок потрапляння до квартири фрагментів збитого БПЛА» медична допомога знадобилася дитині – у неї рани руки, ноги та шиї. Медичну допомогу надали на місці.



Мер російського міста Воронеж Вадим Кстенін заявив, що внаслідок «нічного нальоту» пошкоджені вікна у п’яти житлових будинках, для «оперативності ухвалення рішень вже запровадили режим міської надзвичайної ситуації».



Міноборони РФ заявило про нібито «знищення п’ять і перехоплення» трьох українських БПЛА над територією Воронезької області, чотири «перехоплені» над територією Бєлгородської області.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Москва звинувачує в атаках дронами Київ. Україна зазвичай ці звинувачення не коментує.

На другий рік російського повномасштабного вторгнення в Україну регіони Росії – і прикордонні, і значно віддалені від української території – регулярно зазнають обстрілів, є руйнування та жертви.