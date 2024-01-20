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Вночі Росія атакувала Україну ракетами С-300 і «шахедами» – Повітряні сили ЗСУ

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

У ніч проти 20 січня сили РФ атакували Україну 7 ударними дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району російського Приморсько-Ахтарську та трьома зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Луганської області по Донецькій області», – пише пресслужба.

Відомо, що мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 4 російських дрони, решта 3 – не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала в межах:

  • Одеської;
  • Миколаївської;
  • Черкаської;
  • Хмельницької областей.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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