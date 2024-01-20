У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв вивела Росія у Чорне море

Росія утримує у Чорному морі два бойових кораблі, серед них є один ракетоносій «Калібрів», йдеться в повідомленні Військово-морських сил України.

За даним військових, станом на зараз сумарний залп «Калібрів» може сягати 8 ракет.

Зокрема, в Азовському морі перебуває один російський корабель, як й в Середземному.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.