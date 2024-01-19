ДРЛО А-50 Росії: що відомо про збитий екіпаж і бортовий номер літака

Попри мовчання Кремля, у російські соцмережі почала просочуватись інформація з переліком членів екіпажу збитого ввечері 14 січня над Азовським морем літака далекого радіолокаційного виявлення А-50, що був гордістю ВКС Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, в результаті успішної спецоперації Повітряним силам вдалося уразити два дуже цінні для армії РФ літаки: А-50 був знищений, Іл-22 отримав пошкодження, що, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната – завадять йому далі нести службу.

За даними Британської розвідки, 17 січня російські Військово-повітряні сили почали використовувати інший А-50, але вже над суходолом на території Росії.

Донбас Реалії дослідили, що на цей момент відомо про екіпаж та про втрату такого цінного для армії РФ борту.

Хто був на борту: що стало відомо за п'ять днів

18 січня у мережу потрапив непідтверджений перелік прізвищ присутнього на збитому борту членів екіпажу: російські провоєнні канали називають цих людей зниклим безвісти.

Називається 6 прізвищ з А-50 та одне прізвище загиблого на борту Іл-22. Вказується, що перелік неповний.

Левченко В.В – підполковник, командир корабля

Квасов М.А. – майор, штурман

Шадров А.С – майор

Кутузов Д.А – капітан

Болясников М.С. – капітан

Ізмайлов А. І. – старший лейтенант

У другому варіанті списку від російських зет-воєнкорів названі ще 2 прізвища зі складу екіпажу А-50 – льотчики Мариганов і Карпов.

На сьогодні немає офіційних підтверджень цього списку, адже російська влада взагалі ніяк не коментувала втрату суден.

Екіпаж А-50 складається з 5-ти членів екіпажу льотного складу та 10-ти операторів розрахунку радіолокаційного дозору. Ймовірно, саме 15 російських військових загинуло над Азовським морем. Хоча в українському сегменті Х фігурували також списки із понад 40-ка прізвищ, така кількість виглядає малоімовірною.

Командиром корабля названо В.В. Левченка. Людина з таким прізвищем та іменем Вячеслав легко знаходиться на відео з аеродрому «Северный» Івановської області РФ, що присвячені польотам та тренуванням А-50. Йдеться про Вячеслава Левченка. Він позує на фоні А-50 з бортовим номером 45, віддає команди екіпажу та розповідає про особливості літака.

У іншому матеріалі російських ЗМІ йдеться про участь Левченка в московському параді у травні 2020-го. Підполковнику Левченку – льотчику 2-го класу разом із іншим командиром корабля – Володимиром Чикаренком доручили проліт над Червоною площею. Здійснили його на літаку з бортовим номером 42.

19 січня російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, який в російському сегменті інтернету пов'язують з Міністерством оборони Росії, зокрема з заступником Шойгу – Русланом Цаліковим, опублікував повідомлення з посиланням на Вікторію Левченко – дружину командира А-50 Вячеслава Левченка, яка підтвердила збиття літака.

У повідомленні йдеться, що Вячеслав Левченко та весь екіпаж вважаються зниклими безвісти. Літак впав у море, а членам родин поки не повідомляли про знайдені тіла. Також Вікторія Левченко розповіла, що її чоловік востаннє виходив на зв'язок 13 січня та повідомив, що заступає на бойове чергування. 14-го літак було атаковано.

В'ячеславу Левченку було 56 років, він досвідчений командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення. Такі спеціалісти, йдеться в повідомленні, вважаються винятковими професіоналами, яких налічуються одиниці серед найбільш досвідчених льотчиків РФ.

Можливо, й інші імена з переліку, опублікованого в російських соцмережах, теж скоро знайдуть підтвердження.

Що можна сказати про ймовірний збитий борт

За даними The Military Balance – видання, що публікує щорічні звіти про військові потенціали країн, у Росії на початок 2023 року була 1 ескадрилья таких літаків. Точного числа не подається. Зазвичай ескадрилья налічує до 12 бортів.

Розслідувальна група InformNapalm у лютому 2023 року нарахувала 8 літаків цієї серії в збройних силах РФ. Тоді були опубліковані дані про їхні бортові номери.

RF-92957 бортовий номер «47 червоний»

RF-50602 бортовий номер «33 червоний» «Володимир Іванов»

RF-93966 бортовий номер «37 червоний» «Сергій Атаянц»

RF-94268 бортовий номер «41 червоний» «Таганрог»

RF-93952 бортовий номер «45 червоний»

RF-50610 бортовий номер «42 червоний»

RF-50608 бортовий номер «43 червоний»

RF-50606 бортовий номер «51 червоний»

В інтерв'ю виданню Financial Times 15 січня очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що в хорошому стані у Росії залишилось 8 літакив А-50.

Усі літаки серії А-50 входять до складу авіачастини, яка називається авіаційною групою бойового застосування літаків дальнього радіолокаційного виявлення 610-го Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу. Військова частина 41520. Усі вони базуються на аеродромі «Северный» у місті Іваново.

Один з літаків, що фігурує на відео з командиром Левченком, може бути збитим над Азовським морем бортом, адже екіпаж зазвичай літає на своїй машині. Йдеться про літаки з номерами 42 (з параду) та 45 (біля якого знімався в пропагандистському відео).

Нам вдалось відшукати в мережі ще одне повідомлення людини, яка у листопаді 2023 року пише, що несе службу на А-50 – «полтінніку» (ймовірно йдеться про борт номер 50). Цей літак, за твердженням автора допису, профіль якого підписаний – Валерій Одрик, виконував завдання над Азовським морем.

Російські телеграм-канали також писали, що на сторінці соцмережі ВКонтакте «Иваново помнит» було опубліковане повідомлення про втрату А-50 з бортовим номером 37, що носить ім’я Сергей Атаянец, та вісьмох членів екіпажу. Але це повідомлення дуже швидко зі стрічки сторінки прибрали.

Нагадаємо, в лютому 2023 на аеродромі в Мачулищах в Білорусі вже було атаковано літак А-50. Це начебто зробили місцеві партизани за допомогою зкиду з дрону. Тоді йшлося про пошкодження «гриба» – антени – найціннішого елементу літака.

Білоруські медіа після атаки показали літак з бортовим номером 43, який рулить по злітній смузі. На ньому не було помітно видимих пошкоджень. Повідомлялося також, що Росія вивела свій літак з території Білорусі. Ймовірно, його було відправлено на ремонт у російському Таганрозі.

Кремль своїм мовчанням породив чутки серед росіян

Офіційних відомостей про загибель екіпажу та збиття літака А-50 з російських джерел немає. Міністерство оборони РФ мовчить. Кремль устами речника Дмитра Пєскова заявив, що йому нічого про це невідомо.

Натомість ця тема, одразу після заяв ЗСУ про збиття такої «жирної» цілі, почала з'являтися у різноманітних z-пабліках. Так звані російські воєнкори неофіційно підтвердили втрату А-50, а згодом те, що пошкоджений Іл-22 (літаючий командний пункт, що працював у парі з ДРЛО) зміг дотягнути до аеропорту в Анапі. І на його борту теж є постраждалі.

В російському сегменті інтернету обговорень цієї теми небагато. Ймовірно, через брак інформації та тишу в офіційних російських ЗМІ. І версії інциденту різняться.

Хтось не вірить в успіх ЗСУ і стверджує, що збиття взагалі не було, а екіпаж живий і неушкоджений. Хтось журиться через дружній вогонь: начебто російська ППО сама випустила ракети по своїх. Є також версії про зраду, диверсію та роботу ВПС Британії чи США на користь України.

Охочих визнавати збиття літака українською стороною надзвичайно мало, і кількість постів у Вконтакте, які заперечують це,є досить великою – що може свідчити про сплановану кампанію: мовляв, краще вже friendly fire, ніж зенітні ракети України.

16 січня російські мілітарі-блогери та так звані воєнкори на своїх ресурсах почали в один голос стверджувати, що нічого про втрату А-50 сказати не можуть, посилаючись на можливе порушення закону про дескридитацію збройних сил РФ і фейки про дії російської армії, який з березня 2022 року діє у Росії.

І єдиною інформацією, яку начебто можуть повідомити – є непричетність до втрати літака Збройних сил України.

Це твердження є зараз панівним на теренах російського інфопростору.

Майже немає інформації і на пабліках міста Іванова, жителями якого ймовірно були члени екіпажу А-50. Там обговорюють переважно збір коштів для сімей загиблих, який оголосили деякі блогери: здебільшого обурюються цим та кажуть про обов'язок держави сплатити компенсацію.

Скільки робочих літаків А-50 має Росія

Ми передивилися різноманітні відео з відкритих джерел за останні роки, де фігурували А-50 та летовище в Іваново, і нарахували 8 бортів А-50, що були відзняті в небі або під час руління злітною смугою. А значить – перебувають в задовільному для експлуатації стані. Це авіамашини з номерами на бортах: 43, 51, 37, 50, 47, 41, 42, 45.

Також з відкритих джерел відомо, що існує ще один борт – 33. Він є на багатьох фото. Примітно, що після ремонту його пофарбували у темний колір. З повідомлень в соцмережах РФ відомо, що саме цей 33 борт ймовірно ніс службу під час так званої СВО Росії в Сирії.

Тож загалом маємо на початок повномасштабного вторгнення мінімум 9 літаків А-50 на льоту, серед них один втрачений і один, станом на весну 2023 року, пошкоджений.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Загиблим на Іл-22 названо полковника Бурмістрова.