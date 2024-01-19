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Командування США повідомило про удар по ракетах хуситів у місцях їх розміщення

Фото, опубліковане армією США: військовий корабель Carney збиває ракети хуситів у Червоному морі, жовтень 2023 року
Фото, опубліковане армією США: військовий корабель Carney збиває ракети хуситів у Червоному морі, жовтень 2023 року

Збройні сили США 19 січня знищили три протикорабельні ракети руху Хуті до їх запуску – про це заявило Центральне командування США на початку доби 20 січня.

За повідомленням, американські військові виявили ракети в районах Ємену, підконтрольних хуситам, і вирішили, що вони становлять «безпосередню загрозу» для торговельних суден і військових кораблів США в цьому регіоні.

«Згодом американські війська завдали ударів і знищили ракети в рамках самооборони», – заявило командування.

Військові додали, що цей крок має зробити міжнародні води «безпечними для кораблів ВМС США та торговельних суден».

Напередодні Пентагон заявив, що американські бойові кораблі 17 січня завдали удару по військових об’єктах хуситів у Ємені.

Читайте також: США завдали нового удару по військових об’єктах хуситів у Ємені

Хусити контролюють північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що вступають у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі. Після цього вони стали обстрілювати торгові судна в Червоному морі, але атак зазнають суховантажі й танкери, які не повʼязані з Ізраїлем.

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