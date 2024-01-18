США завдали нового удару по військових об’єктах хуситів у Ємені

Американські бойові кораблі 17 січня завдали удару по військових об’єктах хуситів у Ємені.



Як заявив Пентагон, удару було завдано крилатими ракетами Tomahawk по ракетних пускових установках, які були завантажені для запуску. В результаті було знищено 14 ракет та кілька пускових установок.

«Ці ракети на пускових установках становили безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні і могли бути запущені в будь-який момент, що змусило американські війська скористатися своїм невід’ємним правом і обов’язком на самооборону», – йдеться в повідомленні.



Ці ракетні удари пролунали через кілька годин після удару по американському суховантажу в Аденській затоці дроном-камікадзе, запущеним з території, контрольованої хуситами. Американському судну було завдано деяких пошкоджень. Днем раніше ударом з американського літака було знищено чотири ракети хуситів.

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Сполучені Штати і Британія вночі 12 січня завдали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Перед цим Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Хусити контролюють північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що вступають у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі. Після цього вони стали обстрілювати торгові судна в Червоному морі, але атак зазнають суховантажі й танкери, які не повʼязані з Ізраїлем.