Держдепартамент США визнав єменських хуситів терористичною організацією

Державний департамент Сполучених Штатів визнав єменське угруповання «Ансар Алла», також відоме як рух Хуті або хусити, терористичною організацією – про це йдеться в повідомленні відомства від 17 січня.

«Державний департамент сьогодні оголошує про визнання «Ансар Алла», яку зазвичай називають хуситами, спеціально визначеною глобальною терористичною групою, що набуде чинності через 30 днів із сьогоднішнього дня», – йдеться в повідомленні.

Дипломатичне відомство вказує на атаки на морські судна в Червоному морі та Аденській затоці, до яких вдавалися хусити з листопада 2023 року:

«Ці атаки на міжнародне судноплавство поставили під загрозу моряків, порушили вільний потік торгівлі та порушили навігаційні права та свободи. Це визначення (терористичною групою – ред.) має на меті сприяти притягненню до відповідальності за терористичну діяльність групи. Якщо хусити припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати переоцінять це визначення».

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Департамент додає, що протягом 30 днів уряд США планує спілкуватися із зацікавленими сторонами для постачання гуманітарної допомоги та комерційного імпорту найважливіших товарів до Ємену.

Напередодні країни Євросоюзу попередньо схвалили створення військово-морської місії для гарантування безпеки кораблів у Червоному морі.

Хусити контролюють північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що вступають у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі. Після цього вони стали обстрілювати торгові судна в Червоному морі, але атак зазнають суховантажі й танкери, які не повʼязані з Ізраїлем.