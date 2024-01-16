Країни ЄС попередньо схвалили військову місію в Червоному морі

Країни Євросоюзу попередньо схвалили створення військово-морської місії для гарантування безпеки кораблів у Червоному морі. Місія буде створена до 19 лютого і працюватиме в координації з іншими країнами, які також захищають торгові судна від нападів угруповання «Ансар Алла», яке також називають хуситами. Про це повідомляють агенції France-Presse та Reuters.

Хусити контролюють північну частину Ємену, включно з частиною морського узбережжя. Створений ними уряд не визнаний більшістю країн світу.

Наприкінці 2023 року хусити оголосили, що вступають у війну проти Ізраїлю на боці угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі. Після цього вони стали обстрілювати торгові судна в Червоному морі, але атак зазнають суховантажі й танкери, які не повʼязані з Ізраїлем.

Reuters зазначає, що європейські дипломати хотіли б прискорити процес із розгортанням місії. Найближче обговорення заплановане на 22 січня.

Співрозмовники агентства розповіли, що Євросоюз надішле в Червоне море три свої кораблі. Ймовірно, в місії візьмуть участь Франція та Італія, які вже мають військових у регіоні, а також Німеччина, яка планувала передислокувати свій фрегат.

Наприкінці 2023 року про створення своєї місії в Червоному морі заявили США, але європейські союзники Вашингтона відмовилися від ідеї опинитися під американським командуванням.

Більшість торговельних шляхів між ЄС та Азією проходить через Червоне море та Суецький канал. Після атак хуситів усе більше компаній змінюють маршрути та направляють свої судна до Європи через мис Доброї Надії в Південній Африці. Це збільшує час та підвищує вартість доставки вантажів.