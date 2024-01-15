Іран атакував балістичними ракетами столицю іракського Курдистану

Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку.

Міжнародні медіа пишуть, що ударів було завдано по восьми об’єктах неподалік від консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після «дуже жорстокого бомбардування». Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ЗМІ, постраждалих серед американських військових немає.

Щонайменше 2 загиблих і 5 поранених цивільних осіб були доставлені до місцевої лікарні після вибухів.

Своєю чергою, Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що завдав серії ударів по «шпигунському штабу» та «збірнику антиіранських терористичних груп».

Раніше, 25 грудня 2023 року американська база в іракській провінції Ербіль зазнала атаки з безпілотника. Американським військовим щонайменше 100 разів погрожували в Іраку і Сирії відтоді, як Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази у відповідь на жовтневу атаку угруповання «Хамас», визнаного США і ЄС терористичним угрупуванням.

26 грудня американські військові заявили, що завдали ударів по об’єктах в Іраку після атаки безпілотника бойовиків, пов’язаних з Іраном, у результаті якої було поранено трьох американських військовослужбовців.

Раніше, 12 січня, Сполучені Штати і Британія завдали ударів з повітря і моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Перед цим Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагала від Хуті негайно припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті), яке контролює північну частину Ємену, раніше оголосило, що включається у війну з Ізраїлем, і буде обстрілювати будь-які судна, що йдуть до Ізраїлю, з Ізраїлю або ж пов’язані з ним. Останніми днями обстріли з їхнього боку відбувалися майже щодня. При цьому атак також зазнають судна, які не мають стосунку до Ізраїлю. Представники Хуті пояснювали свої дії тим, що екіпажі цих суден не відгукнулися на виклики рацією.

У Білому домі заявили, що акти піратства Хуті вплинули на понад 50 країн і змусили понад 2000 кораблів йти обхідними шляхами на тисячі кілометрів, щоб уникнути Червоного моря. Крім того, Білий дім заявив, що екіпажі з понад 20 країн були або взяті в заручники, або опинилися під загрозою через піратство Хуті.

Кірбі сказав, що триває «оцінка бойових збитків», щоб визначити, наскільки були знижені можливості Хуті. Британія заявила, що, зокрема, були уражені аеродроми.

Іран негайно засудив напади, заявивши, що вони спричинять подальшу нестабільність на Близькому Сході.